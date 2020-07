Esce in questi giorni il nuovo CD del compositore vastese Raffaele Bellafronte a distanza di pochi mesi dall’uscita del precedente. World premiere recording per i quattro concerti contenuti nel disco che la casa discografica TACTUS ha prodotto in distribuzione mondiale. Le quattro opere, edite da Rai Trade, vedono quattro solisti d’eccezione: Patrick De Ritis, fagotto; Francesco D’orazio, violino; Nicola Mazzanti, ottavino; Federico Mondelci, saxofono; con i Wiener Concert-Verein e Dirk Vermeulen direttore. Le registrazioni sono state effettuate nel prestigioso Konzerthaus di Vienna e il CD appena uscito vanta già una recensione “5 stelle” su MUSICA n.239, la trentacinquennale rivista italiana di cultura musicale e discografica.

Si legge nel sito della Tactus: Raffaele Bellafronte affronta un tema così ricco di storia e di letteratura senza timore della grande tradizione e ripensando in modo originale l’idea stessa di concerto. Non direttamente ‘scontro’ né direttamente ‘dialogo’, e nemmeno estesa ‘reciprocità’, quanto una separazione netta di compiti che però non si estrinseca nemmeno nella consueta ripartizione solista-accompagnamento. Pagine modernissime e talvolta visionarie - seppur lineari nell’assetto formale - questi ‘concerti’ si stagliano duri, petrosi, icastici, concedendo molto in termini di evidenza e allo stesso tempo rimanendo inafferrabili, distanti, enigmatici. Sembra essere questa la nuova sfida che si pone e che ci pone il compositore, in cui convivono le due anime di una concezione centrifuga e centripeta. Un labirinto - dell’anima? - in cui entrare facilmente per poi perdersi a proprio piacimento. Il cd è in vendita nei migliori negozi di dischi.