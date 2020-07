Tra i premiati dal Coni in tutte le discipline del tiro a segno nella regione Abruzzo c'è anche il vastese Marco La Verghetta. Il trentenne tiratore che gareggia nella pistola da 10 metri, nella scorsa stagione sportiva, ha ottenuto un brillante secondo posto del gruppo B della graduatoria regionale abruzzese.

Ha poi contribuito al successo della squadra del Tiro a Segno Pescara, società per cui è tesserato, nella classifica regionale. Il gruppo di tiratori pescaresi ha sbancato la classifica, vincendo su 12 squadre abruzzesi con ben 307 punti di vantaggio sulla seconda. Oltre a Marco La Verghetta del gruppo fanno parte Carmine Di Luca, Mario Di Silvestro, Riccardo Rufili e il presidentissimo Rino Solari, impegnatissimo nelle ultime settimane per poter finalmente far entrare in funzione il bellissimo poligono di Pescara, utilizzato nei Giochi del Mediterraneo e non ancora riaperto.

A premiare gli atleti c'erano il Presidente Provinciale del Coni Chieti, Gianfranco Milozzi, il Presidente Provinciale Coni Pescara, Enzo Imbastaro, il Presidente Regionale UITS Ten.Col. Antonio Di Loreto e il neo Eletto Consigliere Nazionale UITS Riccardo Mariani.

Una bella soddisfazione per Marco La Verghetta, costretto a dover superare molti disagi per poter portare avanti gli allenamenti. Nelle ultime settimane sta portando avanti una serie di allenamenti mirati alla concentrazione durante la gara, suo tallone d'Achille fino ad oggi, utilizzando una innovativa tecnica utilizzata dai forti tiratori cinesi. Certo è che con una struttura disponibile sul territorio i suoi progressi potrebbero essere ancora maggiori di quelli fatti fino ad oggi.

Dopo il buon quarto posto nella gara nazionale Trofeo Città di Rimini, La Verghetta è atteso dall'appuntamento di domenica 28 al Trofeo Vecchiotti dell'Aquila, in cui si confronterà con molti temibili tiratori dei gruppi sportivi militari, dominatori di queste discipline.