Il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, guarda con soddisfazione alla raccolta differenziata porta a porta ed al risultato raggiunto anche grazie all’appoggio della sua Amministrazione, “E’ un traguardo che dà pari dignità a tutti i cittadini cupellesi, da quelli che vivono nel centro abitato a quelli che risiedono nelle varie periferie perché, in definitiva tutti pagano per avere lo stesso servizio.”



“Ad oggi - continua il Sindaco- i dati sulla raccolta differenziata di Cupello, si aggirano intorno al 52%, entro il 30 novembre ci aspettiamo che si raggiunga il 75% della raccolta differenziata anche perché entro la fine del mese di ottobre, su tutto il territorio comunale sarà completato il servizio di raccolta porta a porta”.



La raccolta differenziata è una soluzione pratica e semplice al problema dei rifiuti, pur sollevando allo stesso tempo consensi e critiche e qualche piccola polemica, si è raggiunto un positivo primo risultato dapprima estendendo la raccolta in contrada Montalfano, entro il 29 ottobre verrà estesa al resto delle periferie, Polercia, Ributtini e Bufalara così da raggiungere il 100% del territorio comunale.



C’è la presenza di qualche immancabile incivile, ma il porta a porta “costringe” la parte della cittadinanza indifferente alla questione ambientale a prendersi la responsabilità di differenziare e fa sì che nelle famiglie anche i più piccoli partecipino alla differenziazione dei rifiuti, sviluppando così un grande senso civico e rispetto per l’ambiente che, ricordiamo, è patrimonio di tutti.