Soldi per comprare i terreni dell'ex ferrovia e per rimettere a nuovo l'area della vecchia stazione ferroviaria e tutto il centro di Vasto Marina. I fondi per raggiungere il primo obiettivo ci sono. Lo annuncia il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, che nei giorni scorsi aveva attaccato Provincia e Regione sui ritardi nell'erogazione dei finanziamenti.

Sindaco, la situazione è cambiata. I soldi per fare il Parco della Costa teatina ci sono?

Bisogna distinguere. Una cosa è il Parco, un'altra è la Via verde. Nel primo il Comune di Vasto ha inserito tutti i terreni dalla statale 16 al mare. Ma si tratta di un'area protetta che abbraccerà tutto il litorale della provincia di Chieti, da Francavilla a San Salvo, per complessivi un milione 600mila metri quadri, il 42% dei quali in territorio di Vasto. La Via verde è, invece, il percorso ciclopendonale da realizzare sull'ex tracciato ferroviario. Quello che ci preme in questo momento è realizzare la Via verde.

Lei ha attaccato gli enti sovraordinati perché fino a un paio di settimane fa mancavano i fondi necessari all'acquisto delle aree di risulta della vecchia ferrovia. Cos'è cambiato negli ultimi giorni?

Esisteva già un impegno regionale a erogare 15 milioni di euro dei fondi Fas. A questi si aggiungono altri 2 milioni 300mila euro del Patto territoriale Trigno-Sinello, 300 dei quali destinati a Vasto. La Provincia ha elaborato due progetti sulla Via verde. Uno di questi riguarda Vasto. Dopo l'allarme che ho lanciato nei giorni scorsi, la Regione ha comunicato al presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, un'ulteriore disponibilità di 3 milioni di euro, che mi auguro vengano utilizzati per l'acquisto dei terreni, presupposto fondamentale per realizzare la pista ciclopedonale.

Basteranno questi soldi?

E' vero che le Ferrovie vogliono 7 milioni e mezzo di euro. Ma i 3 milioni promessi dalla Regione, uniti al milione e mezzo di fondi Fas destinabili all'acquisto dei terreni potrebbero essere sufficienti, se si comprano solo le aree e non le vecchie stazioni e tutti i fabbricati di cui è disseminato il tracciato.

Però l'area della vecchia stazione di piazza Fiume è abbandonata. E si trova in pieno centro di Vasto Marina.

In Giunta abbiamo approvato un bando per la selezione dei progettisti che dovranno lavorare alla riqualificazione di tutta la zona, sia le aree di risulta della ex stazione Fs, sia il centro di Vasto Marina e la zona della rotonda di viale Dalmazia. Per fare questo, non bastano i fondi pubblici. Servono investimenti privati con la formula del project financing.