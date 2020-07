Da Casalbordino a Radio Rai:

Il gruppo musicale Taraf de Gadjo è stato ospite venerdì scorso negli studi di Radio 3 a Roma della trasmissione La Stanza della Musica. Si tratta di un gruppo ensemble formato da Domenico Mancini di Casalbordino, violinista e fondatore, Giuseppe Moffa di Riccia, in provincia di Campobasso, che suona chitarra e fisarmonica e da Guerino Taresco di Casalbordino al contrabbasso. Al loro ritorno hanno ci hanno raccontato del concerto intervista e di come hanno vissuto questa particolare giornata.



“E' stata un'esperienza emotiva e professionale molto alta – dice a ZonaLocale Domenico Mancini - qualche secondo prima della diretta eravamo con il cuore in gola e non solo perchè ad ascoltarci c'era un pubblico maggiore rispetto alle nostre solite esibizioni in teatro o durante i festival. In questo caso eravamo in diretta su una radio nazionale, l'unica in Italia dove si fa cultura 24 ore al giorno. Qui sono trasmessi concerti di musica classica, rappresentazioni teatrali, tante dirette di concerti da tutto il mondo, è una radio colta con un’utenza di fruitori e cultori di musica classica, di insegnanti di conservatorio, ma anche di persone che non sono del settore, ma che hanno l'orecchio attento. Per noi è stato un onore”.



Dopo tanta gavetta, che non è ancora finita, inizia dunque ad arrivare qualche giusto riconoscimento. “Il successo tributato ai Taraf de Gadjo ha ripagato il duro lavoro mio, di Giuseppe Moffa e Guerino Taresco, ne siamo ovviamente tutti felici”.



Cosa è successo durante la diretta? “Sono arrivati tanti messaggi in redazione, tante persone che non conosciamo, che non ci hanno visto suonare, ma solo sentito e che hanno avuto parole bellissime per noi, ci hanno donato una carica non indifferente, non finiremo mai di ringraziare tutto il numeroso pubblico e tutti quelli che hanno seguito la diretta dall'America anche sul sito di RaiRadio3, così come chi ci segue quotidianamente, attraverso Facebook, con i messaggi e la partecipazione durante i nostri concerti".



Presto sulla pagina Facebook Taraf de Gadjo sarà possibile ascoltare parte della registrazione dell'esibizione radiofonica.



Per chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni:

mail: tarafdegadjo@hotmail.com

www.youtube.com/tarafdegadjo

www.myspace.com/taraf4