La notizia era nell'aria da tempo ma, in questi ultimi giorni, ha preso sempre più consistenza. A fine anno la sede di Vasto di Equitalia, quella ubicata lungo viale Giulio Cesare, verrà chiusa definitivamente. La decisione è stata presa dai vertici della società che, in queste ultime ore, stanno facendo tentativi per trovare almeno un piccolo spazio dove sistemare uno sportello volante dell'importante servizio.

Insomma, per i cittadini di Vasto e del circondario si preannuncia un'altra nuova mazzata con la soppressione di un altro ufficio che va ad aggiungersi ai tanti altri servizi già tagliati e trasferiti in altri Comuni della nostra Regione. "Quanto sta avvenendo - ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Comunale di Vasto Giuseppe Forte - è inaccettabile ed ingiustificabile. Un servizio come Equitalia, sebbene "odiato" dai cittadini, non può essere soppresso e trasferito altrove con altre perdite di posti di lavoro per questa città e per ingiustificabili danni nei confronti degli utenti di un così importante territorio che saranno costretti a raggiungere le sedi di Equitalia di Lanciano e Chieti per avere chiarimenti e per dipanare i problemi di natura fiscale. Attuare un provvedimento di chiusura proprio mentre si continua a discutere di soppressione di Province e, conseguentemente di servizi per i cittadini, è irresponsabile. Chi può - ha concluso Forte - faccia qualcosa per impedire questo nuovo ingiustificabile taglio".