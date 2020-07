Solo due persone in Europa sono state scelte , dopo un bando internazionale, per far parte dello staff elettorale di Barack Obama, presidente in carica degli Stati Uniti d'America, in corsa per le prossime elezioni. Una di queste è un giornalista francese, l'altro un Italiano, lancianese, il professore Andrea Carunchio, che nel tempo libero è anche volontario clown, dell'associazione Ricoclaun Vasto Onlus.



Da anni segue l'attività di Obama, ha partecipato al bando,è stato contattato per una selezione dallo staff presidenziale, e poi la notizia: " le sue credenziali erano state ritenute idonee, può partire per il campus universitario Nothern Miami Dade fino al 10 novembre".

Andrea, clown Dumbo, è una persona veramente speciale, poliedrica, pieno di tante passioni, che segue sempre con grande impegno e professionalità, ma sempre con il cuore!

Tutti i clown della Ricoclaun, sono certi, che in queste settimane in Florida, il nostro amico Dumbo, porterà nel suo impegno, anche l'allegria , il buonumore, il sorriso del clown, contagiando tutti!

Rosaria Spagnuolo

presidente Ricoclaun Vasto Onlus