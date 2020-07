Si sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova rotonda in via Verdi a San Salvo. Si tratta della prima opera dell'amministrazione Magnacca, che fa parte del piano di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità cittadina. Via Verdi è stata in passato luogo di vari incidenti, oltre ad essere via di transito per numerosi servizi della città, come scuole, palestre e il distretto sanitario di dase.

Dal Comune di San Salvo abbiamo ricevuto questo video, nel quale oltre a vedere la nuova rotonda, si possono ascoltare le dichiarazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis e dell'assessore alla Viabilità Angiolino Chiacchia.