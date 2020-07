Le zucche di Halloween per abbellire i negozi del centro storico per i prossimi 10 giorni. E' l'iniziativa del consorzio "Vasto in Centro", che punta così a creare un'atmosfera speciale nei diversi periodi dell'anno. Questo è infatti un primo esperimento, come ha spiegato il presidente Marco Corvino, "che pensiamo di ripetere in altre occasioni, come il Natale o altri periodi in cui dare un segnale visibile può essere positivo".

Sono state più di 100 le zucche utilizzate per creare composizioni artistiche. Ad occuparsi dell'allestimento, su commissione del consorzio, sono state Giuliana e Maria di "Polvere di Stelle".

Da ieri le zucche sono davanti ai negozi aderenti al consorzio, creando lungo le vie del centro l'atmosfera per la festa che ormai è diventata di tendenza anche in Italia.