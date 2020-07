E' scomparso all'età di 57 anni Peppino Magno. "Nel Paradiso avrai sempre la tua spiaggia. Mi mancherai molto mio mitico brontolo". Sono le parole con cui Nicolamaria "Masa" Borrelli ricorda il suo storico collaboratore. "Nei miei eventi in spiaggia era fondamentale. Bravi come lui a preparare i campi da beach volley e beach soccer non ce ne sono in giro", ricorda Masa.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, dove Peppino era conosciutissimo, anche dai tifosi della Vastese, di cui era accanito sostenitore. Peppino era anche l'accompagnatore della squadra di beach soccer "Agenzia Lemme" di Vasto.

Ma nel mondo del beach volley era un'istituzione. In queste ore tanti dei campioni che sono passati da Vasto e che l'avevano conosciuto, stanno manifestando il loro cordoglio.

"Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire, spendere tutti tuoi giorni passati se così presto sei dovuto partire. Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi". Questo il messaggio con cui la sorella ha voluto salutarlo.