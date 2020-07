Avviato anche per l’anno scolastico 2012-2013 lo screening gratuito e anonimo del rischio di dislessia e DSA rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, rivolto agli studenti e alle loro famiglie, agli adulti e al personale docente. Il primo screening del progetto Dyslexia è stato avviato nell’a.s. 2009-2010 dal Centro Studi sulla Dislessia e DSA della Fondazione P. A. Mileno Onlus di Vasto Marina; nel triennio 2010-2012 lo screening ha raccolto e analizzato: 16072 checklist inserite da 246 insegnanti appartenenti a 63 scuole; le Province coinvolte sono state: Ascoli Piceno, Avellino, Campobasso, Chieti, L’Aquila, Messina, Milano, Pescara e Teramo.



Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di adesione al progetto scaricabile dal sito dedicato: http://dislessia.fondazionemileno.it, da riconsegnare entro il 30/11/2012 e i docenti delle classi interessate sono invitati a registrarsi seguendo le istruzioni indicate. Ciascun docente riceverà una password personale che consentirà l’accesso alla piattaforma e l’inserimento dei dati oggetto di screening. Al termine della fase di raccolta dati i risultati della rilevazione saranno resi disponibili direttamente nell’area web riservata a ciascun docente, per l’intero Istituto di appartenenza. I docenti che si sono già registrati non devono ripetere la registrazione ma solo controllare il codice meccanografico della scuola di appartenenza, le scuole invece, devono rinnovare la scheda di adesione al progetto ogni anno.



Per ogni ulteriore richiesta di informazioni è possibile rivolgersi alla Sig.ra Annadelaide Scafetta, Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus tel. 0873/365966, e-mail dislessia@fondazionemileno.it