Incidente nella tarda mattinata in via Incoronata, a poche decine di metri dalla Scuola materna ed elementare. Solo qualche giorno fa i genitori degli alunni avevano protestato per il semaforo spento ormai da settimane. L'incidente di questa mattina ha coinvolto una Fiat Stilo, guidata da un uomo, e una Mini Cooper, alla cui guida c'era un giovane.

L'impatto, a giudicare dai danni riportati dalle vetture, deve essere stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto e gli agenti della Polizia Municipale. A loro il compito di effettuare i rilievi per accertare dinamica e responsabilità del sinistro. Il giovane alla guida della Mini è stato trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Non dovrebbe aver riportato gravi danni fisici, ma per precauzione è stato sottoposto ad accertamenti.

Sull'asfalto è rimasta una lunga scia di olio, perso da una delle vetture, che ha richiesto lo spargimento della sostanza assorbente. Per diversi minuti, proprio nell'orario di uscita dalle scuole, il traffico è stato rallentato poichè era possibile procedere solo con il senso unico alternato. Torna quindi d'attualità il problema della sicurezza stradale su via Incoronata.