Dopo la convincente vittoria per 3-0 ad Atessa nell prima giornata di campionato, la Vastese Juniores di mister Stivaletta ottiene un altro successo in casa, sul campo dell'Incoronata, per 4-0 contro l'Ortona. I ragazzi biancorossi, scesi in campo con le pettorine gialle perchè anche gli avversari erano in divisa rossa, hanno disputato un'ottima partita, condizionati solo dal terreno di gioco, ma sono apparsi ordinati e con le idee chiare, ciò che sorprende maggiormente è che non buttano mai via la palla, ma ragionano sempre. Merito va anche all'allenatore che sta riuscendo a trasmettere le proprie idee al gruppo, cercando ovviamente anche di farlo divertire.

Il primo tempo è finito sullo 0-0, nonostante vari tentativi fatti in avanti i padroni di casa mancano di cattiveria in fase realizzativa e non riescono a segnare, gli ospiti reggono bene in campo e riescono a tornare negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa la Vastese parte subito decisa a chiudere la pratica e nel giro di due minuti segna due gol, prima al 2' con Antonino e poi al 4' con Ayoub. Al 20' l'arbitro concede un calcio di rigore, sul dischetto si presenta Antonino che spiazza il portiere avversario e firma il 3-0. Al 25' Moretta chiude i conti e cala il poker. A parte il portiere Schiavone c'è stato modo di vedere in campo tutti i ragazzi, anche quelli che in precedenza erano stati meno impegnati.

Soddisfatto l'allenatore Michele Stivaletta che a fine partita ha dichiarato: "Sono contento, abbiamo fatto vedere buone cose, dobbiamo continuare così, lavoriamo sempre in funzione della prima squadra per dare loro giocatori che possano essere utili. Ho cercato di far giocare tutti perchè è giusto così".

Vastese-Ortona (0-0) 4-0

Marcatori: 2' st e 20' st su rigore Antonino, 4' st Ayoub, 25' st Moretta

Vastese: Delle Donne, La Guardia (D'Adamo), Altieri, Morrone (Torrione), Savino, Chiari, Finamore Angelo (Moretta), Ayoub (De Feo), Antonino, Cieri, Finamore Giorgio (Piras). A disposizione: Schiavone. Allenatore Michele Stivaletta.

Ortona: Tortora, Toto, Mangifesta, Dell'Olio, Darcangeli, Leonzio, Finizio, Farinelli, Granata, Gatto, Di Muzio.