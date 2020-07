Il nuovo comandante si presenta:

E' stato presentato questa mattina nella sala consiliare Giuseppe Vennitti del Comune il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Salvatore Ronzo, alla presenza del sindaco Luciano Lapenna e del vicesindaco Antonio Spadaccini, del presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte e del vice Luigi Marcello, degli assessori Marra, Olivieri, Sputore e Marchesani.

Ad accompagnare il colonnello c'era il capitano della Compagnia di Vasto, Giancarlo Vitiello. Nel corso del suo intervento Ronzo ha ringraziato per l'accoglienza ricevuta: "Devo dire che non me l'aspettavo, il nostro impegno sarà massimo per garantire la sicurezza dei cittadini". Poi ha risposto ad alcune domande sulla videosorveglianza: "E' un ausilio tecnico molto apprezzato per controllare al meglio la città, sarebbe di certo molto utile, ma dipende dall'Amministrazione, ci rimettiamo a quelle che sono le disponibilità, al momento la congiuntura economica nazionale e locale è quella che è, non possiamo chiedere sforzi che non si possono permettere".

In seguito il colonnello, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, ha aggiunto che i cittadini devono continuare ad avere fiducia nelle istituzioni e denunciare sempre i reati, perchè molti si possono risolvere solo in questo modo. Poi ha confermato la collaborazione interforze, sia con la Polizia Municipale che con la vigilanza privata, un esperimento che servirà a lavorare insieme sul territorio.

Il comandante ha anche dichiarato che non sono previste riduzioni del numero delle caserme e che ci sarà ancora un maggiore controllo al confine, cercando di migliorare quanto fatto fino ad oggi nei limiti delle capacità di reparto, anche perchè gli organici non verranno potenziati.