La vittoria nell’ultima giornata di campionato aveva ridato fiducia alla squadra dei vastesi a Bologna, ma l’impegno al Dozza contro la squadre locale de La Dozza ha riportato nuovamente a terra il morale dei ragazzi di mister Colella. Il gioco si è visto, i miglioramenti anche, ma le reti no, purtroppo l’assenza di bomber Russo davanti si è fatta sentire, così come la forma ancora precaria di alcuni uomini come Ricci. Parte bene il Boca Punta Penna che al 10’ è pericolosa proprio con Ricci che, lanciato a rete da Di Fabio, prova il pallonetto al portiere ma cicca clamorosamente la sfera che gli si allunga sulla fascia sinistra da dove prova un tiro-cross che non impensierisce affatto l’estremo difensore ospite.

Al 18’ è il turno dei padroni di casa che tirano dalla distanza trovando la respinta di Villani che devìa in angolo, da cui nasce la rete del vantaggio, grazie al numero 10 che svetta più in alto di Brindisi e insacca l’1-0. La reazione è veemente ma Crisanti sulla sinistra prova ad imitare Mileno con uno dei suoi classici tiri a giro, però il pallone rimbalza male e va a finire tra la braccia del portiere che ha comunque qualche difficoltà nel bloccare la sfera. Al 36’ sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla fascia, il pallone arriva pericolosamente in area e Capitan Della Casa nell’estremo tentativo di anticipare la punta ospite, colpisce male il pallone che carambola nell’angolino opposto per la rete del 2-0 che chiude virtualmente l’incontro.

Questa rete, la quattordicesima in cinque gare, mette a nudo le difficoltà del Boca Punta Penna, ovvero la fase difensiva sui calci piazzati visto che è la nona rete subita su calcio d’angolo o calcio di punizione. Nella ripresa gli ingressi di Mileno e Pedace portano un po’ più di brio in squadra ma i padroni di casa si chiudono bene e non rischiano nulla, se non su un tiro di Della Casa trasformato centravanti negli ultimi minuti al fianco di Bozzelli, nel 4-2-4 di Venturiana memoria, con cui il Boca chiude il match, anzi è da annotare la grande parata di Nick Bruno che vola a togliere un fendente da sotto la traversa per evitare un passivo peggiore. Da registrare anche l’ingresso di Simone Giardino in pieno stile fantozziano con i pantaloncini ascellari, che solo grazie alle urla dagli spalti vengono riportati ad un’altezza accettabile, anche se gli hanno permesso di fare una serpentina spettacolare.

La Dozza - Boca Punta Penna: 2 – 0

Formazione: 1 Bruno, 7 Brindisi (11 Pedace), 5 Della Casa (C), 14 Mariotti G, 3 Villani, 16 De Gregorio, 6 Di Fabio, 13 Crisanti, 8 Ricci (10 Bozzelli), 9 Zillotti (12 Giardino S), 18 Panerai (15 Mileno). All. Colella, dirigente: S. La Verghetta

Nel giorno in cui a Punta Penna si festeggia il centenario della messa in funzione del Faro, il Boca Punta Penna scende in campo nel campionato di calcio a 7 e si impone per 4-1 nella seconda giornata contro l’Atletico Nettuno, dedicando ovviamente la vittoria al Faro e a tutta Punta Penna. Le reti portano la firma di Russo con un gran destro da fuori area, di Crisanti, Zillotti e Bozzelli, quest’ultimo entrato sull’1-1 ha cambiato il match come solo il miglior Paulo Vitor Barreto riusciva a fare, creandosi, prima due occasioni ghiottissime respinte sulla linea dai difensori a portiere battuto, poi servendo l’ assist a Crisanti che infila il portiere con un bel tiro piazzato e facendo il blocco sul difensore ospite che ha permesso a Zillotti di segnare indisturbato, prima di segnare in scivolata grazie all’assistenza magistrale di Russo.

Da registrare anche le grandissime prestazioni di Giardino che compie due veri miracoli, oltre a Zillotti in versione Thuram e ai soliti Crisanti e Russo che aumentano la qualità della squadra, senza scordarci di Francesco Mariotti, Tana e Panerai. Ovviamente i ragazzi a fine gara hanno festeggiato questa vittoria, la seconda in due gare e la vetta solitaria in classifica!

Boca Punta Penna – Atletico Nettuno: 4 – 1 (Russo, Crisanti, Zillotti, Bozzelli)

Formazione: 12 Giardino, 23 Mariotti F (99 Bozzelli), 9 Zillotti, 13 La Verghetta S (C) (7 Tana), 15 Mileno (00 Panerai), 24 Crisanti, 18 Russo.

Michele Bozzelli