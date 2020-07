E' stato un grosso petardo. Di genere proibito, come i botti illegali che vengono esplosi a Capodanno. Questo hanno accertato i poliziotti del Commissariato di via Bachelet che ora vogliono capire chi e perché ha mezzo paura a un intero quartiere domenica sera.

Lo fanno visionando i filmati registrati dalle telecamere dei negozi della zona. Le immagini chiariranno se si è trattato di una bravata o di un gesto voluto nei confronti di qualcuno. Di certo il potente petardo è scoppiato vicino a un palo della luce, a distanza di qualche metro da alcuni negozi. Gli agenti del vice questore Cesare Ciammaichella hanno ascoltato dei testimoni. Nelle ultime due settimane in città spesso si sono avvertiti forti boati notturni.

Ieri - Boati sospetti nella notte. Ormai accade da diversi giorni. Fortissimi scoppi nella zona di via Santa Lucia, a Vasto Marina e la notte scorsa anche in via Ciccarone, in uno dei quartieri più popolosi della città.

Il botto provocato da un petardo di grosse dimensioni o da un ordigno rudimentale, è stato avvertito chiaramente fino a piazza Verdi, nel quartiere che i vastesi comunemente chiamano Shangai.

E' successo già altre volte nelle ultime due settimane. Stavolta, però, il boato è stato talmente forte, che sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri.

Erano circa le 21.40. Il fragore ha spaventato tutto il quartiere. L'esplosione, avvenuta a breve distanza da abitazioni ed esercizi commerciali, ha rischiato di causare danni seri. Le forze dell'ordine indagano per risalire ai responsabili delle esplosioni moleste e pericolose. Hanno anche acquisito testimonianze, tra cui il racconto della titolare di una pizzeria di via Ciccarone. Gli investigatori dovranno chiarire se si è trattato di un gesto immotivato o di un dispetto nei confronti di qualcuno.