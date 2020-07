Ormai lo conosciamo da tempo e non solo a Vasto, ma lui non smette mai di stupire, nonostante sia giovanissimo, il vastese Pierluigi Patella, che ha appena 17 anni, continua a realizzare video che sono sempre cliccatissimi su YouTube.

Tutti i filmati sono prodotti artigianalmente in casa, con l'aiuto di parenti, amici, ma soprattutto di suo fratello.

Sotto potete trovare l'ultima "fatica" di Patella, dal titolo 10 cose che odio, in cui prende e si prende in giro come al solito. Che da Vasto inizi la carriera di un nuovo grande comico? Glielo auguriamo.