E' notte... Perché non dormo? E' un problema che interessa una fascia molto ampia della popolazione, quello di cui a Vasto si dibatterà domani pomeriggio, alle 16, nell'auditorium dell'Agenzia per la promozione culturale della Regione Abruzzo, in via Michetti.

Interverranno Francesco Del Casale, neuropsichiatra di origini vastesi e insegnante dell'Università di Buenos Aires, e Margherita Barone, psicologa e psicoterapeuta.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Amici degli anziani, di cui è responsabile Angela Poli Molino.