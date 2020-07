"E' stato un tentativo di furto vero e proprio", racconta un commerciante della zona che ha assistito alla scena. "E' successo tra le 22.30 e le 23 nel negozio d'abbigliamento all'angolo di via Marchesani". Sarebbe un giovane straniero identificato dalla polizia il responsabile del tentativo di furto avvenuto "di domenica sera, in pieno centro e in una zona frequentata come piazzetta Caprioli. E' un problema serio", sottolinea l'esercente, che ha visto "una persona sulla trentina, sporca di polvere, probabilmente di tufo, che si aggirava nella piazzetta subito dopo" il fragore provocato dalla rottura della vetrina, sfondata con sassi e mattoni. "Il giovane, probabilmente per pulirsi dalla polvere, ha anche chiesto una bottiglietta d'acqua a un locale lì vicino. Aspettava che si calmassero le acque per poter entrare nel negozio e rubare i vestiti".

I presenti hanno chiamato il 113. Sul posto è arrivata una pattuglia del Commissariato. Gli agenti hanno avvicinato e identificato il giovane rumeno. E' lui il probabile autore di quello che "non è stato un semplice atto vandalico, ma un tentativo di furto vero e proprio", conferma il testimone. "Nel centro storico la situazione si fa sempre più pesante. Qui c'è un serio problema di sicurezza".

"Abbiamo predisposto servizi mirati a contrastare il fenomeno dei furti", ha detto a ZonaLocale.it il capitano dei carabinieri Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto. Negozi, abitazioni, auto, cantieri edili. Proteggere tutto questo patrimonio privato dai ladri è un compito arduo.

"Torniamo a chiedere ancora una volta l'installazione delle telecamere2, dice Marco Corvino, presidente di Vasto in Centro, il consorzio che raggruppa 70 commercianti della città antica. "Il Comune acceleri sul progetto di videosorveglianza di cui si parla ormai da anni", dal 2005.