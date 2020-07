Seconda partita e seconda vittoria per la San Paolo Volley, formazione che partecipa al campionato di serie D femminile. La squadra allenata da Mario Baiocco è andata a vincere sul non semplice campo di Castelfrentano, di fronte ad avversarie che hanno giocato punto a punto con le vastesi. Ma la voglia di vincere di Caporaso e compagne era nettamente superiore, cosa che ha permesso di conquistare bottino pieno.

E' finita 3-0 per la San Paolo (21-25/22-25/23-25) al termine di un'ottima prova collettiva. Le ragazze del Castelfrentano hanno tenuto bene sia in difesa che in ricezione, peccando leggermente in fase offensiva. Non da meno le vastesi, con una grande gara del libero Daria Di Blasio, tornata nel suo ruolo dopo l'esperienza dell'anno scorso da palleggiatrice, e Valentina D'Adamio all'esordio come opposto.

"Mi piace sottolineare -ha commentato il tecnico Mario Baiocco a fine partita - che la nostra è l'unica squadra del girone che non ha perso neanche un set. Questo è dovuto al grande entusiasmo delle ragazze e all'impegno che mettono in allenamento. E' un gruppo che ha ancora molti margini di miglioramento. Navighiamo a vista continuando a lavorare tanto durante la settimana".

Il prossimo impegno per la squadra del presidente Palombino sarà sabato prossimo, alle 18.30, quando alla palestra del quartiere San Paolo arriverà la Teate Volley, altra formazione che ha vinto le prime due gare di campionato.