La sconfitta rimediata all'esordio in campionato è stata presto dimenticata da parte delle ragazze della San Gabriele Volley. Nella seconda giornata della serie C abruzzese, le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio sono scese in campo contro il Sambuceto. Un confronto diretto in vista di quello che sarà il cammino-salvezza per le due formazioni. C'era un buon pubblico a seguire la gara delle ragazze vastesi, quasi lo stesso che si vedeva la scorsa stagione nelle gare di B2, certamente un supporto in più per chi è sceso in campo.

Serena Mariani e compagne sono riuscite ad imporsi per 3-1 (25-18/25-13/22-25/25-13), in una partita ben giocata e quasi sempre condotta dalle padrone di casa. In campo c'erano due formazioni che quest'anno lotteranno per la permanenza in serie C e, a fare la differnza è stata Caterina De Marinis, il cui impiego durante la stagione verrà centellinato dal tecnico vastese.

Oltre alla De Marinis, punto di riferimento in mezzo al campo, se la sono cavata bene anche le ragazze più giovani, tra cui la schiacciatrice Gaia Genovesi, interprete di un'ottima gara. "Abbiamo commesso meno errori della scorsa partita -ha commentato Marcovecchio a fine gara- e questo ha fatto la differenza. Il lavoro svolto con impegno durante la settimana ha pagato. Solo nel terzo set le ragazze hanno commesso gli stessi errori già visti ad Altino, regalando il parziale alle avversarie".

Sabato prossimo impegno proibitivo contro l'Antoniana. Sarà una sfida molto difficile, con i valori sulla carta che non danno speranze alla San Gabriele Volley. Ma l'obiettivo resta quello di crescere e anche sfide in apparenza impossibili diventano utili per la maturazione di questa squadra giovanissima.