La Pro Vasto femminile supera il turno in Coppa Italia nel segno del fair play. La gara di andata contro le Panthers Palmoli, vinta 4-2 dalle vastesi, si era chiusa tra le polemiche. Sul banco degli accusati il gol segnato da Anna Mazzatenta. Secondo le palmolesi la Pro Vasto non aveva restituito palla. Di opinione diversa le ragazze allenate da mister Mazzatenta. C'era stata l'espulsione del tecnico del Palmoli e una scia di vibranti polemiche a fine gara.

Così è arrivata la decisione dello spogliatoio di far segnare una rete alle Panthers nella gara di ritorno, così da pareggiare i conti ed evitare che la partita diventasse cattiva. "Ha deciso la squadra - spiega il presidente della Pro Vasto, Pierino Tumini-. Pur non condividendo il pensiero del Palmoli, perchè per noi il gol di Anna Mazzatenta era stato regolare sotto il profilo della correttezza, si è deciso di far segnare questo gol alla prima azione. Così si è smorzata ogni polemica che avrebbe potuto creare problemi alla gara".

E così, dopo il calcio d'inizio battuto dalle vastesi, la palla è stata lasciata alle padrone di casa, che hanno potuto mettere in rete per l'1-0. Una decisione nel segno del fair play che però rischiava di compromettere la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. "Le ragazze erano convinte delle loro possibilità -ha spiegato Tumini-. Certo che poi la gara non è stata così semplice come pensavamo. Però va bene così".

Al vantaggio iniziale del Palmoli ha replicato Anna Mazzatenta con una doppietta nel secondo tempo. Ironia della sorte, proprio lei che era stata l'autrice del discusso gol dell'andata. Poi altre buone occasioni per le vastesi, che però non sono riuscite a segnare altre reti. Finisce 2-1 per la Pro Vasto che, con il 4-2 dell'andata, si qualifica alla fase successiva ma soprattutto vince nel campo della sportività.