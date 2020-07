Sei anni di maltrattamenti, fino a quando non è intervenuta la Polizia. E' il terzo caso denunciato in pochi giorni dagli uomini del commissariato di Vasto. Una donna di origini rumene ha dovuto subire per sei anni i maltrattementi del marito, che l'ha picchiata ripetutamente. "In molteplici casi è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari per medicare le lesioni che questi le procurava", ha spiegato il vice questore Cesare Ciammaichella, che ha poi riferito altri dettagli sulla vicenda.

"Inizialmente la coppia, residente a Vasto da circa dieci anni, viveva come una famiglia normalissima, dal matrimonio era nato anche un figlio. Poi, con il passare del tempo l'uomo era diventato sempre più irascibile, si arrabbiava con la moglie per ogni futile motivo, aveva iniziato a bere in maniera spropositata e spesso era in compagnia di amici poco affidabili.



La donna aveva sempre subito in silenzio, ma ogni volta che il marito rincasava ubriaco la percuoteva ed iniziava ad essere verbalmente violento anche con il loro figlio. Con il passare del tempo ai maltrattamenti e alle percosse si erano aggiunte gravi minacce di morte. A questo punto la vittima aveva deciso di allontanarsi da casa anche perché l'uomo custodiva in casa fucili e munizioni, legalmente detenuti.

Si era rifugiata per qualche tempo da suo fratello, ma poi aveva fatto ritorno per via del figlio minore che, rimasto con il padre, aveva pregato la donna di tornare. Al suo ritorno la donna aveva constatato che i modi del marito non erano affatto cambiati. Un giorno, in preda ai fumi dell'alcool aveva spento una sigaretta sul braccio del figlio e poi l'aveva picchiata a tal punto da perforarle la membrana timpatica. Per le lesioni riportate aveva avuto una prognosi di 20 giorni.

L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa quando il marito rientrando a casa, sempre visibilmente ubriaco, ha aggredito la moglie e ha iniziato a minacciarla di morte, tutto come in altre circostanze, ma questa volta l'uomo ha aggiunto un particolare inquietante: per la povera donna quello sarebbe stato l'ultimo giorno di vita, perché l'avrebbe uccisa. La malcapitata sapendo dell'esistenza dei fucili, ha iniziato ad urlare sperando che qualcuno la sentisse ed è riuscita a correre in strada".

I vicini, allarmati dalle urla della donna, hanno chiamato il 113. Sul posto è giunta una volante, che ha trovato la donna in strada in presa ad una crisi di pianto e con i segni delle violenze ben evidenti. Hanno per questo richiesto l'intervento dell'ambulanza.

Nell'abitazione sono stati trovati 3 fucili, con relativo porto d'armi e diverse munizioni. L'uomo è stato identificato per D.J., di anni 49, già con precedenti penali per lesioni e maltrattamenti, ora dovrà rispondere anche di minaccia aggravata.

"La moglie- ha speigato Ciammaichella- ha presentato denuncia per gli episodi subiti. L'uomo dovrà rispettare scrupolosamente gli eventuali provvedimenti che saranno emessi nei suoi confronti, in caso di trasgressione rischia il carcere".