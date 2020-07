Si è concluso nella giornata di ieri, domenica 21 ottobre, il primo appuntamento di Vietato ai Maggiori di 18 anni!, un progetto ideato dal giovane produttore e direttore artistico del Teatro di Madonna dell'Asilo di Vasto, Daniele Muratore. Nei giorni di sabato e domenica è andato in scena Hansel e Gretel, per la regia di Vincenzo Manna con Federico Brugnone, Elisa Gallucci, Maria Grazia Laurini e Daniele Parisi.

Lo spettacolo, che ha avuto un riscontro positivo sia da parte dei bambini che dei genitori, ha rappresentato un percorso narrativo attraverso una fiaba del 1812, apparentemente semplice da comprendere, rivelatrice però di quella realtà vissuta da chi non sempre ha la capacità di reagire: l'abbandono di un figlio. Ma nella favola dei fratelli Grimm, di una spiazzante attualità, saranno proprio i figli ad uscirne vincitori, sopravvivendo alla spietata ferocia che li circonda grazie ad una forza d'animo che mai li fa arrendere.

La fame che loro provano non è solo fisica ma è anche fame di tutta quella serie di contingenze, di una miriade di possibilità che vengono date all'essere umano, alla continua ricerca di se stesso, di punti di riferimento, desideroso di affetto e di superare ogni ostacolo. Sono state proprio queste metafore a spingere le compagnie teatrali Cassepipe ed Eventeatro a rivisitare una storia intramontabile, realizzandone così uno spettacolo che, seppur carico di prese di coscienza e messaggi, ha fatto ridere e sorridere i più piccoli, ma soprattutto riflettere i più grandi.



Al termine dello spettacolo si è tenuto un confronto diretto tra attori, genitori e bambini oltre alla presentazione del laboratorio teatrale curato da Alessandra Sforzini, in programma ogni lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00, presso il Teatro Madonna dell'Asilo.





Spettacolo: www.hanselegretel.org

Teatro, appuntamenti: www.teatroragazzivasto.it