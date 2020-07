Domenica sera, mentre era in corso la celebrazione della Messa delle ore 19.00 nella nuova chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, alcuni ignoti, approfittando del buio, hanno sfondato il finestrino di una Volkswagen Golf, portando via portafogli e altri oggetti personali lasciati incustoditi dentro la vettura.

La segnalazione è arrivata da alcuni residenti che da tempo ormai reclamano le luci nel piazzale antistante la Chiesa, per evitare che in futuro si ripetano altri episodi del genere. Attualmente da quelle parti manca l'illuminazione e di sera, sia i fedeli che coloro che abitano nella zona, sono costretti a muoversi al buio, rischiando anche di fare incidenti. Una situazione che favorisce i malintenzionati, come dimostrano episodi come quello verificatosi ieri sera.