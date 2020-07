Una delle frasi che più spesso un vastese pronuncia quando porta qualche amico a vedere la zona di Punta Penna è: "Questo è il secondo faro più alto d'Italia". E quel faro che si staglia imponente sul promontorio è diventato uno dei simboli della città. Sicuramente "il simbolo" per la gente di mare. Da cento anni ad oggi, tranne per il periodo in cui fu abbattuto durante la guerra, ogni giorno, o meglio ogni sera, il Faro di Punta Penna ha rappresentato la guida per i naviganti di questo tratto di Adriatico e una presenza rassicurante per tutti.

La sua storia è stata ben riportata da tanti colleghi giornalisti e storici della città, che ne hanno raccontato le fasi di costruzione e spiegato il funzionamento. Il Faro oggi è "accudito" dal reggente Biagio Santoro e dal farista Andrea Guida. A loro il compito di far sì che ogni sera la luce torni ad accendersi e a diffondersi nella notte. Quando stasera, al calare della luce del sole, il Faro tornerà ad accendersi, come da 100 anni a questa parte, sicuramente per loro sarà un'emozione particolare. E sarebbe bello che tanti vastesi si fermassero per un istante, sulla piana di Punta Penna o da altre parti dove la luce è osservabile, per ammirare quel bagliore che diventa centenario.

In questa occasione abbiamo voluto immortalare il Faro da un'angolazione particolare, con una serie di scatti, proprio come si fa in un compleanno, quando il festeggiato è al centro dell'attenzione. Grazie all'associazione Volo Vasto e al provetto pilota Roberto Bruno, ci siamo alzati in volo in una mattinata autunnale, per regalare ai nostri lettori una visione del Faro certamente non "usuale". L'emozione nel poterlo ammirare (chiaramente osservando tutte le prescrizioni di sicurezza), dall'alto è assolutamente unica e rende l'idea dell'imponenza di questa struttura.

La luce del Faro di Punta Penna oggi si accenderà ancora pronta per illuminare ancora per altri cento, duecento, e chissà quanti altri anni, la rotta dei naviganti.