"Questa è una partita che va ricordata a lungo. Abbiamo fatto un miracolo". E' il coach della BCC Vasto Basket, Sandro Di Salvatore, a parlare dopo la vittoria dei biancorossi nella difficile trasferta di Trani. Un risultato in cui forse pochi speravano a causa delle tante defezioni tra le fila vastesi. "Lo Juvetrani è una formazione che certamente punta ad arrivare tra le prime 4. Sapevo che era dura, ma sapevo anche che potevamo vincere. Sono molto soddisfatto perchè abbiamo dato una lezione di pallacanestro agli avversari giocando da vera squadra".

Di Salvatore, dal suo arrivo a Vasto a metà della scorsa stagione, ha dato una scossa all'ambiente cestistico. Un allenatore che ha vinto tanto e che sta dimostrando, settimana dopo settimana, di essere da categoria superiore. Vedendolo in allenamento e in partita, ci si rende conto di come, oltre all'aspetto tecnico, Di Salvatore lavori molto sull'aspetto mentale dei suoi giocatori. "Non era facile pensare di vincere questa gara. Io però ho cercato di trasmettere sempre fiducia ai ragazzi, facendo sempre credere che potevamo vincere. E alla fine è venuto fuori il loro carattere".

La BCC Vasto Basket si è presentata sul parquet pugliese con molte defezioni. Alla nota assenza di Cimini, fortunatamente in fase di recupero, si è aggiunta quella di Vincenzo Dipierro, in panchina ma non pronto a giocare. Silvio Marinaro, con una caviglia malconcia, non si è allenato per tutta la settimana, ma poi ha stretto i denti ed è sceso in campo, giocando una buona partita.

Di Salvatore ha parole dolci per tutti i suoi giocatori. "Massimo Di Lembo ha fatto gli straordinari, ma lui è sempre una garanzia. Anche Ierbs e Di Tizio sono stati importantissimi, con tanta corsa e tanti canestri. Un bravo anche a Di Paolo, che pur essendo solo '94, è stato in campo dieci minuti segnando anche un canestro. Si è comportato bene anche Salvatorelli, che ha permesso a Di Lembo di tirare il fiato in una fase delicata".

Una nota di merito tocca a Biagio Sergio. Un "lungo" che mette così tanti tiri da tre è sicuramente inusuale. "Che Biagio tiri benissimo non lo scopriamo oggi. Quando è in giornata diventa micidiale- commenta Di Salvatore-. Però ha giocato anche dentro l'aerea, facendo buoni canestri e liberando spazi per l'inserimento dei piccoli".

La soddisfazione dell'allenatore vastese è tanta, ma poi si guarda subito alla prossima sfida. Domenica prossima arriverà il Venafro. "Sarà un partita difficilissima. Ma noi siamo convinti dei nostri mezzi e non dobbiamo guardare chi è l'avversario. Il gruppo è molto unito, con molta disponibilità da parte di tutti i ragazzi. Ed è questo che fa la differenza".

Le due vittorie consecutive sicuramente portano entusiasmo nell'ambiente biancorosso, ma il coach avvisa tutti: "Noi dobbiamo pensare alla salvezza e non montarci la testa. Stiamo giocando con umiltà e così otteniamo grandi risultati. Guai a parlare di playoff. Nel momento in cui inizieremo a farlo ci faremo male. Pensiamo alla salvezza e giochiamo a basket. Sono convinto che con la nostra umiltà arriveremo lontano"