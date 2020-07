I commercialisti vastesi rinnovano i loro organi direttivi.

"E’ convocata per i giorni 15 e 16 novembre 2012 dalle ore 1o alle ore 16, presso la sede dell’Ordine in Vasto, in Corso Mazzini numero 226 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del presidente e di 5 consiglieri in rappresentanza dei dottori commercialisti, e un vice presidente in rappresentanza dei ragionieri commercialisti, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto, per il periodo dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2016", si legge in una nota dell'Odcec.

Alla metà del mese prossimo sarà rinnovato l'intero Consiglio dell'Ordine.

E' decisamente auspicabile che aumentino i professionisti disposti e competenti ad andare oltre l’assistenza fiscale e amministrativa, gli adempimenti previsti per legge.

Il tessuto imprenditoriale locale ha bisogno di ricevere qualcosa in più, ovvero la vicinanza e il supporto di professionisti che sappiano anche immergersi nello specifico contesto aziandale contribuendo attivamente allo sviluppo dell’azienda sul mercato o alla sopravvivenza, sarebbe meglio dire, in questa complicata fase congiunturale.