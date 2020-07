Boati sospetti nella notte. Ormai accade da diversi giorni. Fortissimi scoppi nella zona di via Santa Lucia, a Vasto Marina e la notte scorsa anche in via Ciccarone, in uno dei quartieri più popolosi della città.

Il botto provocato da un petardo di grosse dimensioni o da un ordigno rudimentale, è stato avvertito chiaramente fino a piazza Verdi, nel quartiere che i vastesi comunemente chiamano Shangai.

E' successo già altre volte nelle ultime due settimane. Stavolta, però, il boato è stato talmente forte, che sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri.

Erano circa le 21.40. Il fragore ha spaventato tutto il quartiere. L'esplosione, avvenuta a breve distanza da abitazioni ed esercizi commerciali, ha rischiato di causare danni seri. Le forze dell'ordine indagano per risalire ai responsabili delle esplosioni moleste e pericolose. Avrebbero anche acquisito testimonianze, tra cui il racconto della titolare di una pizzeria di via Ciccarone. E' lì davanti che ieri si è verificato lo scoppio.

Ci sarebbe un sospettato. Gli investigatori dovranno chiarire se si è trattato solo di una bravata.