E' ferma lì "da otto mesi", come dicono alcuni dipendenti dell'Agenzia per la Promozione Culturale di via Michetti. Si tratta di una Mercedes station wagon, lasciata in sosta mesi fa di fianco al cancello della struttura dove è ospitata la biblioteca e mai più spostata.

I segni del tempo trascorso sono visibili, con ragnatele e sporcizia sulla carrozzeria. L'auto, che sembrerebbe parcheggiata in un luogo non consentito, in realtà si trova all'interno di uno stallo di sosta. Infatti il codice della strada non prevede nessun divieto di sosta davanti alle cabine elettriche. Dovrebbe essere la società proprietaria delle cabine a richiedere che lo spazio antistante venga lasciato libero. Ma in questo caso nessuna richiesta è stata fatta.

Il tagliando dell'assicurazione esposto sul parabrezza della Mercedes reca la data del 20 maggio. Ma gli agenti della Polizia Municipale, dopo le dovute verifiche, hanno accertato che l'auto è coperta da assicurazione. E' quindi scattata la multa, ma solo per mancata esposizione del tagliando assicurativo.

Certamente l'auto si trova in una posizione in cui dà fastidio. Se un mezzo, in particolare un furgoncino, avesse necessità di attraversare il cancello per accedere alla struttura, si troverebbe di fatto impossibilitato.

La soluzione, per risolvere questa situazione, sarebbe quella di richiedere il passo carrabile, che garantirebbe il comodo transito per accedere all'Agenzia per la Promozione culturale.

