“I parcheggi per disabili nei pressi dell’ospedale civile non sono stati cancellati ma solo spostati di qualche metro”.

Così Vincenzo Sputore, assessore comunale ai Servizi, replica ai consiglieri comunali di Futuro e libertà, Nicola Del Prete e Davide D'Alessandro.

“Capisco la spasmodica necessità di apparire del consigliere Del Prete – polemizza Sputore – ma prima di avventurarsi in dichiarazioni inopportune e fantasiose farebbe bene a documentarsi dal momento che la relativa ordinanza, e lui come consigliere dovrebbe saperlo, esiste già da diversi giorni. I due parcheggi per disabili sono stati spostati solo di qualche metro, in aggiunta agli altri due già esistenti. Anzi, alla luce delle esigenze degli operatori del San Pio e degli esercenti che operano nella zona, abbiamo creato una unica area per il carico e lo scarico, necessaria alla luce del grande traffico che c’è nei pressi dell’ospedale, esaudendo così le richieste di quanti lavorano per l’ospedale e dei tanti operatori della zona. La viabilità ne trarrà sicuramente dei benefici”.