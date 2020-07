Il Vasto Marina perde 2-0 a Capistrello e interrompe la striscia di cinque risultati utili consecutivi. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 28' del primo tempo con Ranieri, per poi raddoppiare nella ripresa, al 42' con Villa. Dopo questa giornata i ragazzi di Mario Lemme restano fermi a quota 10 punti in classifica, insieme a San Salvo e Sporting Ortona. Il Capistrello invece sale a quota 16 insieme al Montorio 88, al quarto posto in classifica e a soli 4 punti dalla vetta dove comanda solitario il Sulmona con 20 punti.

Di seguito i risultati della nona giornata del campionato di Eccellenza. Capistrello-Vasto Marina 2-0, Casalincontrada-Altinrocca 2-4, Città di Giulianova-Sporting Ortona 5-0, Francavilla-Alba Adriatica 0-2, Guardiagrele-Rosetana 0-5, Montorio 88-Torrese 1-0, Pineto-Miglianico 0-0, San Salvo-Sulmona 0-1, Santegidiese-Civitella Roveto 2-0.



La classifica. Sulmona 20, Altinrocca 18, Civitella Roveto, Città di Giulianova 17, Capistrello 16, Miglianico 15, Montorio 88, Pineto 14, Vasto Marina, San Salvo, Sporting Ortona 10, Rosetana 9, Guardiagrele, Alba Adriatica 8, Casalincontrada 7, Torrese, Francavilla 5.

Prossimo turno, domenica 28 ottobre alle ore 14.30. Altinrocca-San Salvo, Civitella Roveto Guardiagrele, Miglianico-Città di Giulianova, Rosetana-Capistrello, Santegidiese-Pineto, Sporting Ortona-Francavilla, Sulmona-Alba Adriatica, Torrese-Casalincontrada, Vasto Marina-Montorio 88.