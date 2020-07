Finisce 1-1 la partita valevole per la seconda giornata del campionato amatori tra Il Golfo e la S.R. Calcio. Nel primo tempo entrambe le squadre cercando di passare in vantaggio, ma nessuna delle due riesce a metterla dentro, più pericolosi i padroni di casa, ma in più occasioni l'estremo difensore Vinci è decisivo. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio al secondo minuto con un bel tiro dalla distanza di De Casale che supera Mattioli.

Il Golfo non demorde e dopo vari tentativi riesce a pareggiare con Marco Franchella entrato inn campo da qualche minuto. Nel finale i ragazzi allenati da mister D'Attilio cercano di portare a casa l'intera posta in palio, sprecando anche qualche buona occasione davanti alla porta, ma nonostante l'impegno e altri tentativi si devono accontentare di un punto. Dopo la vittoria esterna nella prima giornata contro All Becks, Il Golfo sale a 4 punti in classifica. La prossima partita è in programma sabato 27 ottobre a Casalanguida.

Il Golfo Vasto: Mattioli, Saraceni, Asci, Zaccaria, Molino, Di Mascio, Valentini, De Filippis, D'Adamo Stefano, La Verghetta, Franchella Luca. A disposizione: Del Moro, Baiocco, Cericola, Franchella Marco, D'Adamo Antonio, Galante, Gallo. Allenatore Nicola D'Attilio.

S.R. Calcio: Vinci, Di Vito, Torrione, Rossi, Salvietta, Cericola, Sarchione, Aloè, Darius, Del Casale, Mormile. A disposizione: Colonnello, Desiati, Hilal, Bucci, Catinari, Verderosa, Fitti. Allenatore Claudio Ubaldo.

Arbitro: Vitelli di Vasto.