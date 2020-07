Finisce 2-1 una partita che la Vastese 1902 ha giocato bene per 20 minuti, salvo poi sciogliersi come neve al sole di fronte al Castiglione Valfino. Al vantaggio di Aquino dopo appena quattro minuti di gioco rispondono le reti di Romano, su calcio di rigore al 42' e di Malagnino al 46' del primo tempo.

La Cronaca. La Vastese scende in campo in cerca di conferme dopo la grande vittoria in campionato seguitac dalla sconfitta in Coppa Italia. Mister Vecchiotti si affida al tridente Aquino-Di Santo-Della Penna e viene subito ripagato quando al 4° minuto, dopo una bella triangolazione con Di Santo, bomber Aquino lascia partire un tiro dal limite dell'area che gonfia la rete per il vantaggio dei padroni di casa.

Gioca bene la Vastese, al 7° uno degli episodi chiave del match. Aquino viene lanciato in profondità, nel contrasto con D'Arcangelo il giocatore del Castiglione tocca la palla con la mano ma il direttore di gara, anziché lasciar correre per la regola del vantaggio, ferma il gioco tra le proteste di giocatori e pubblico di casa. Dopo 3 minuti altra azione pericolosa, con Della Penna che dopo una lunga dcavalcata sulla sinistra mette in mezzo un pallone raccolto da Di Laudo. Il centrocampista tira e sulla ribattuta la palla finisce a Di Santo che però non impensierisce Di Norscia.

Gli ospiti si fanno vedere con alcune sortite dalle parti di Garibaldi, che riesce a respingere gli attacchi. L'occasione più ghiotta per il raddoppio della Vastese arriva al 22°, con un colpo di testa di Aquino, su calcio d'angolo battuto da Avantaggiato, che colpisce l'incrocio dei pali. Al 39° è un gran tiro di Romano dalla distanza, che sfiora la traversa biancorossa, a spostare l'inerzia del match. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di una punizione per il Castiglione, Baldini colpisce la palla con un braccio mentre era in barriera. Ammonizione e calcio di rigore che Romano trasforma con freddezza. Il colpo del k.o. per la Vastese arriva al primo e unico minuto di recupero, con Malagnino che lascia partire una sassata dal limite dell'area. Niente da fare per l'estremo difensore biancorosso. Si va al riposo sul 2-1 per il Castiglione Valfino.

Nella ripresa mister Vecchiotti cerca di scuotere la squadra con l'ingresso di Sputore e Tartaglia. Al 14'dopo una punizione dalla trequarti Aquino trova il pareggio, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Pochi minuti dopo è Sputore a deviare verso la porta avversaria ma Di Norscia compie il miracolo e para. Gli ospiti giocano di rimessa, rendendosi spesso pericolosi dalle parti di Garibaldi. La Vastese non riesce a trovare sbocchi offensivi anche se ci prova più volte con Sputore, Avantaggiato e con il subentrato Alberico, che dall'altezza del dischetto del rigore, dopo un bel cross dal fondo, spara alto. Al 47° Sputore viene espulso dopo aver "placcato" un giocatore avversario nei pressi del calcio d'angolo impedendogli di ripartire. Dopo 5 minuti di recupero finisce un match che, dopo il vantaggio iniziale, ha visto la Vastese sparire lentamente dal terreno di gioco.

Vastese 1902: Garibaldi, Piermattei, Vicentini, Luongo, Irmici, Baldini (8' s.t.Tartaglia), Di Laudo, Avantaggiato, Aquino, Di Santo (8' s.t. Sputore), Della Penna (27' s.t. Alberico). Panchina: Delle Donne, Triglione, Napolitano, La Guardia. Allenatore: Vecchiotti



Castiglione Valfino: Di Norscia, Sansone, D'Arcangelo, Pirozzi, Stella, Bufo (43' s.t. Di Vincenzo), Gigante (30' s.t. Liberati), Malagnino, Di Donato, Romano (1' s.t. Cardone), Planamente. Panchina: Vanni, Speziale, Carminelli, Scarponcini. Allenatore: Ciannavei

Ammoniti: D'Arcangelo, Bufo, Di Donato, Di Norscia (Castiglione); Irmici, Baldini, Aquino (Vastese)

Espulso: Sputore (Vastese)