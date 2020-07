Michael e i F.A.M.E. cantano

Ancora una bella esibizione per il giovane talento canoro vastese Michael Zappitelli, che sta partecipanto al talent show "Ti lascio una canzone", condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Lui e gli altri tre ragazzi che compongono il quartetto F.A.M.E. (dai nomi delle loro iniziali), si sono esibiti come ultimi concorrenti della serata, eseguendo il brano di Paolo Valles "La forza della vita". Il cantante toscano è poi arrivato a metà canzone per cantare insieme ai giovani concorrenti.

Qualche piccolo problema con il microfono per Michael, che però non si è lasciato prendere dal panico e ha continuato ad esibirsi come un veterano dei palcoscenici. Alla fine i 4 ragazzi hanno ricevuto i complimenti da Vallesi per come hanno interpretato il suo successo. La giuria ha assegnato 25 punti al quartetto vocale, che però non è riuscito a vincere la puntata di "Ti lascio una canzone".

Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla puntata di ieri, come Alex Britti, Luca Barbarossa ed alcuni ragazzi della passata edizione. L'appuntamento ora è per la prossima settimana, per una nuova sfida con gli altri baby-talenti in gara per conquistare il successo nel programma.