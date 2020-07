La vittoria all'esordio nel ritrovato campionato di C nazionale ha portato tanto entusiasmo in casa Bcc Vasto Basket. La sfida di domenica scorsa con lo Jonico Taranto era ritenuta alla vigilia come impossibile. E invece Ierbs e compagni, con una prestazione maiuscola sono riuciti a conquistare una netta affermazione contro i pugliesi. Oggi arriva la prima trasferta della stagione contro una squadra che rispetto all'anno scorso ha cambiato molti elementi.

Per i biancorossi allenati da Sandro Di Salvatore c'è da proseguire sulla strada del bel gioco, così come fatto vedere contro i tarantini. In dubbio fino all'ultimo minuti Silvio Marinaro, infortunatosi ad una caviglia proprio negli ultimi secondi della sfida d'esordio e che questa settimana non è riuscito ad allenarsi. Vincenzo Dipierro invece è stato alle prese con l'influenza e solo questa sera il tecnico vastese deciderà se mandarlo sul parquet.

Servirà una grande prestazione da parte di tutta la squadra per tornare a Vasto con i due punti, facendo attenzione ai padroni di casa che all'esordio hanno perso di 18 e quindi sono in cerca di riscatto davanti al proprio pubblico.

La squadra vastese è molto diversa rispetto a quella che disputò la divisione nazionale C due stagioni fa. Il cammino di quel campionato resta però vivo nella memoria di tanti e ognuno in casa Bcc Basket è pronto per svolgere al meglio il proprio ruolo per poter disputare un grande campionato e conservare la serie C. La stagione è appena iniziata e ci sarà il tempo per apportare eventuali correttivi. Per ora si va in campo questa sera alle 18 a Trani, confidando di poter tornare poi verso Vasto con una vittoria in tasca.