Sabato 20 ottobre si è tenuta la prima riunione del comitato cittadino a sostegno della candidatura di Vendola alle primarie del centrosinistra. Il comitato si è impegnato durante la settimana scorsa per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione della candidatura. Nel corso dell’assemblea è stata eletta coordinatrice del “Comitato per Nichi” costituito a Vasto, Donatella Conte.



Il dibattito tra i componenti del Comitato si è soffermato su alcune delle proposte di governo che stanno caratterizzando, con contenuti politici fortemente innovativi, la campagna di Nichi Vendola per le Primarie, come la cultura e la scuola. La campagna per Vendola sarà sobria, non essendoci finanziatori alle spalle del comitato, tutte le attività e le iniziative saranno autofinanziate e affidate all’impegno dei volontari.



La diffusione del messaggio politico e delle proposte di Nichi Vendola avverrà attraverso la rete e i social network, insieme alle forme più tradizionali del rapporto con i cittadini: il dialogo diretto, nel corso di iniziative pubbliche che il Comitato intende organizzare nelle prossime settimane, durante tutto l’arco della campagna per le Primarie 2012. La solita Italia. Oppure Vendola! Questo lo slogan del comitato.