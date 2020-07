Si parte con un po' di ritardo rispetto alle 8.20 (ora italiane) per il Gran Premio della Malesia. L'abbondante pioggia che si è abbattuta sul circuito di Sepang ha costretto i commissari a rinviare la gara per avere sul tracciato le massime condizioni di sicurezza. Gara bagnata ma niente pioggia. I piloti sono scattati per il giro di ricognizione pronti ad affrontare la gara.

8.20 Così come è accaduto durante tutto il fine settimana il Gran Premio della Malesia è caratterizzato dall'inclemenza del meteo. Dopo la gara della Moto 3 sul tracciato di Sepang si è abbattuto un violento temporale. Non una novità da quelle parti, ma i piloti della Moto 2 sono stati costretti a rimanere ai box perchè la pista in molti punti è impraticabile.

La partenza della gara è stata sospesa, con Andrea Iannone e tutti i suoi colleghi fermi ai box in attesa che smetta di piovere o quantomeno che diminuisca, così da poter prendere il via nella terz'ultima gara della stagione.

In caso di partenza Iannone scatterà dalla undicesima casella. Sul bagnato il pilota vastese è sempre andato bene, quindi potrebbe approfittarne per recuperare sin da subito diverse posizioni e battersi per la vittoria. Per si deve solo aspettare che il meteo diventi più clemente e la pista si asciughi così da permettere ai piloti di gareggiare in sicurezza.