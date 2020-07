Seconda giornata di campionato per la BCC Vasto Basket, di scena sul parquet dello Juvetrani. C'è da confermare quanto di buono fatto nella gara d'esordio contro il Taranto e gli uomini di coach Di Salvatore provano subito a fare la differenza. Con Ierbs in quintetto al posto dell'acciaccato Dipierro e con un Marinaro non al meglio, i biancorossi si portano subito in vantaggio con un canestro di Di Tizio. Giocano bene Ierbs e compagni, incrementando il vantaggio fino al 5-0. I padroni di casa reagiscono allo svantaggio, recuperando e passando avanti, sul 6-5. Poi è dominio Vasto Basket, fino al 17-8 che chiude il primo quarto.

La seconda frazione si apre con Ierbs e Di Lembo che incrementano il vantaggio sul Trani, che arriva a toccare il +15. Segna anche il giovane Simone Di Paolo, entrato in campo al posto di capitan Ierbs. I padroni di casa reagiscono, iniziando a rispondere punto su punto ai canestri dei biancorossi. Sono Cupito e Argento a guidare la propria squadra fino al 35 pari. E' capitan Ierbs, poco prima della sirena, ad infilare la tripla che vale il nuovo vantaggio della Bcc Basket.



Si torna in campo per la seconda parte di gara, con Marinaro che sembra aver superato il fastidio alla caviglia e infila due tiri in serie che tengono i biancorossi avanti nonostante il forcing dello Juvetrani. E' un Luca Di Tizio in grande forma a tenere alto il ritmo dei biancorossi, che a metà del terzo quarto sono in vantaggio per 51-47. E' una sequenza dei padroni di casa targata Argento-Cancellieri-Argento a riportarli per la seconda volta in vantaggio durante il match, sul punteggio di 53-51. Coach Di Salvatore, fa entrare Salvatorelli per dare qualche minuto di riposo a Di Lembo. E' Cupito a chiudere il terzo quarto con il canestro che vale il 55-51 per lo Juvetrani.



Si fa sentire la mancanza di cambi per i biancorossi che però iniziano bene l'ultima frazione con Ierbs pronto ad accorciare le distanze. Poi è Biagio Sergio a trovare pareggio e nuovo sorpasso con un canestro e un tiro libero realizzato dopo un fallo subito. Si gioca punto a punto, con le due formazioni attente a non lasciare spazio all'avversario. Lo Juvetrani prova ad allungare ma Biagio Sergio, in stato di grazia, infila tre tiri da tre consecutivi che riportano avanti i vastesi e tengono vive le speranze di vittoria. I biancorossi tengono bene e, quando manca meno di un minuto, riescono ad allungare sui padroni di casa. E' il tiro libero di Silvio Marinaro a chiudere definitivamente la gara sul 78-70 per la BCC Vasto Basket.

Seconda vittoria si due gare, nonostante le difficoltà della vigilia. Entusiasmo a mille in casa biancorossa, per questa squadra che si sta dimostrando tra le protagoniste del campionato.

Lotti Juvetrani: Argento 28, Raffaelli 10, Fucek 1, Panzarino 0, Cancellieri 11, Argentiero 0, Cupito 17, Cipri 3, Losurdo n.e., Marti 0. Coach: Scoccimarro

BCC Vasto Basket: Sergio 26, Di Lembo 16, Di Tizio 14, Ierbs 11, Marinaro 9, Dipierro n.e., Di Paolo 2, Maggio n.e., Salvatorelli 0, Bucci n.e.. Coach: Di Salvatore