Un pomeriggio speciale quello vissuto dallo staff di ZonaLocale.it, che nella sua sede ha accolto un gruppo di alunni delle classi quinta C e quinta D della scuola primaria Spataro. I ragazzi stanno svolgendo un interessante progetto sul giornalismo, guidati dalla loro insegnante di italiano Rosaria Spagnuolo. Un percorso che parte dallo studio del giornalismo per poi arrivare alla parte pratica, con la scrittura di articoli sulle iniziative svolte a scuola (come l'articolo sui giochi svolti al Parco Muro delle Lame che abbiamo pubblicato qualche giorno fa).

E nel percorso progettato dalla "vulcanica" maestra Rosaria c'è la visita ad alcune redazioni del territorio. Il viaggio dei ragazzi nel mondo dell'informazione locale è iniziato proprio dalla "casa" di ZonaLocale.it, dove gli attenti alunni hanno incontrato alcuni componenti del nostro staff. E' stato Renato De Ficis, che con Studioware è l'editore del nostro portale d'informazione, ad accogliere i ragazzi nella sede, mostrando loro i diversi locali dove si svolgono le diverse parti del lavoro, dalla programmazione alla scrittura degli articoli.

I piccoli aspiranti giornalisti, muniti di taccuini, macchine fotografiche e cellulari erano pronti a cogliere ogni particolare. Poi è stato Alessandro Del Bonifro, web architect di ZonaLocale.it a condurre gli alunni della Spataro in un breve ma intenso viaggio nel mondo della programmazione informatica, per far capire loro cosa c'è "dietro" al sito che vedono sullo schermo del loro pc.

I ragazzi erano arrivati con 20 domande da rivolgere alla redazione e sono stati il giornalista Giuseppe Ritucci e Renato De Ficis a soddisfare ogni loro curiosità, da come si scrive un articolo a come si svolge la giornata di un giornalista, e poi tanto altro ancora.

Gli alunni della quinta C e della quinta D sono stati così bravi e attenti da meritarsi una gustosa sopresa. Visto l'orario non c'era niente di meglio che una bella merenda per concludere la visita nella sede di ZonaLocale.it.

Tutti contenti al termine dell'incontro, con il nostro staff che non vede l'ora di poter leggere l'articolo che i ragazzi scriveranno al termine delle loro visite nelle diverse redazioni.