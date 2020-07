Il San Salvo ci prova, ma alla fine perde in casa contro il Sulmona che con la rete di Scandurra all'inizio della ripresa porta a casa i tre punti che le permettono di rimanere in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza abruzzese. I padroni di casa hanno sciupato qualche buona occasione, soprattutto nel primo tempo e recriminano un fuorigioco dubbio fischiato a Poziello e un rigore non concesso dall'arbitro Natilla di Molfetta. Gli ospiti hanno in rosa giocatori di grande esperienza, non solo Scandurra, ma anche Calà Campana e Cau che in queste categorie fanno la differenza.

La cronaca. Il San Salvo ha la prima occasione al 8' quando un Tamburrino dalla destra lancia Poziello che solo davanti a Meo spreca. Due minuti dopo è Poziello che mette al centro una palla invitante, ma Marinelli non ci arriva, quest'ultimo è di nuovo protagonista al 14' quando colpisce di testa e manda sopra la traversa. Il primo tiro in porta del Sulmona arriva al 21' con Bolzan, ma non è nulla di preoccupante. Al 26' di nuovo Poziello serve Marinelli dalla destra, ma la sfera finisce sul fondo. Al 31' da segnalare la bella rovesciata di Proietti che però va fuori e al 39' c'è l'occasionissima per Fanelli che solo davanti ad Antenucci sbaglia un gol fatto.

Nella ripresa il Sulmona passa subito in vantaggio: Fanelli vede Scandurra in avanti, lo serve, l'attaccante riesce ad entrare in area palla al piede, lascia partire un tiro non irresistibile che supera il portiere del San Salvo. Al 29' il primo degli episodi contestati: Poziello riceve la sfera sulla sinistra e avanza verso la porta, ma l'azione viene fermata per un fuorigioco dubbio, al 33' invece Pollutri dalla sinistra arriva sul fondo e crossa, la palla colpisce la mano di Cammino in piena area di rigore, ma l'arbitro non concede il penalty e il pubblico protesta. Al 42' Benedetto rischia parecchio trattenendo in area un pallone sul quale arriva come un falco Scandurra che però non centra lo specchio della porta. Al 46' Poziello ci prova ancora con un altro tiro decentrato, ma non c'è nulla da fare, ha la meglio il Sulmona che si prende l'intera posta in palio e resta al comando.

Tabellino

U.S. San Salvo-Sulmona 0-1 (pt 0-0)

Reti: 4' st Scandurra (Su)

U.S. San Salvo: Antenucci, Tamburrino (43' Pantalone), Pollutri, Laudiero (20' st Argirò), Sabella, Benedetto, Farina, Veron, Marinelli, Poziello, Di Pietro (34' st Cappelletti). A disposizione: Raspa, Ferrante, Pasquarelli, Chiacchia. Allenatore Precali.

Sulmona: Meo, Cammino, Rubicondo, Calà Campana, Marciano, Brack, Proietti (22' st Cau), Fanelli, Scandurra, Bolzan (39' st Gasperini), Spigonardi. A disposizione: Bonanno, Lucci, Di Silvio, Di Padova, Guardabascio. Allenatore Mecomonaco.

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta, assistenti Di Giacinto e Conoscitore di Teramo

Ammoniti: Laudiero (Sa), Veron (Sa), Poziello (Sa), Calà Campana (Su), Brack (Su), Bolzan (Su).

Risultati della nona giornata del campionato di Eccellenza. Capistrello-Vasto Marina 2-0, Casalincontrada-Altinrocca 2-4, Città di Giulianova-Sporting Ortona 5-0, Francavilla-Alba Adriatica 0-2, Guardiagrele-Rosetana 0-5, Montorio 88-Torrese 1-0, Pineto-Miglianico 0-0, San Salvo-Sulmona 0-1, Santegidiese-Civitella Roveto 2-0.



La classifica. Sulmona 20, Altinrocca 18, Civitella Roveto, Città di Giulianova 17, Capistrello 16, Miglianico 15, Montorio 88, Pineto 14, Vasto Marina, San Salvo, Sporting Ortona 10, Rosetana 9, Guardiagrele, Alba Adriatica 8, Casalincontrada 7, Torrese, Francavilla 5.



Prossimo turno, domenica 28 ottobre alle ore 14.30. Altinrocca-San Salvo, Civitella Roveto Guardiagrele, Miglianico-Città di Giulianova, Rosetana-Capistrello, Santegidiese-Pineto, Sporting Ortona-Francavilla, Sulmona-Alba Adriatica, Torrese-Casalincontrada, Vasto Marina-Montorio 88.