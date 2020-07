Il Vasto Marina scende in campo oggi pomeriggio alle ore 15.00 in trasferta contro il Capistrello per la nona giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. La squadra allenata da Mario Lemme dovrà fare del bomber Nuzzaci fino a questo momento decisivo per le sorti dei biancorossi in più partite. I vastesi vogliono proseguire la serie di risultati utili consecutivi che li ha portati ad avere 10 punti in classifica. Più avanti gli avversari odierni che ne hanno invece 13.



Questo il programma della nona giornata. Capistrello-Vasto Marina, Casalincontrada-Altinrocca, Città di Giulianova-Sporting Ortona, Francavilla-Alba Adriatica, Guardiagrele-Rosetana, Montorio 88-Torrese, Pineto-Miglianico, San Salvo-Sulmona, Santegidiese-Civitella Roveto.



La classifica. Civtella Roveto, Sulmona 17, Altinrocca 15, Città di Giulianova, Miglianico 14, Capistrello, Montorio 88, Pineto 13, Vasto Marina, San Salvo, Sporting Ortona 10, Guardiagrele 8, Casalincontrada 7, Rosetana 6, Alba Adriatica, Torrese, Francavilla 5