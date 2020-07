Da C.S., un lettore di ZonaLocale.it, riceviamo e pubblichiamo:

"Premetto che ho un profondo rispetto per tutte le Istituzioni, ma i fatti venuti alla luce nelle ultime settimane, in Abruzzo qualche anno fa, impongono una riflessione. Ma perché invece di abolire le Province non si pensa di eliminare le Regioni e passare le rispettive competenze alle Province?

Le provincie sono più vicine ai cittadini, sono più a conoscenza delle particolarità territoriali, socioeconomiche, ambientali, e via di seguito. Le Regioni vengono percepite come Istituzioni molto astratte, poco attente ai bisogni dei cittadini. È vero che sono in numero minore, ma in quanto a sprechi qualcuna sembra che non scherzi!

La mia può apparire una provocazione, forse lo è, ma spero che sia uno stimolo per una seria riflessione nei cittadini e negli amministratori della res pubblica".