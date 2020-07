Partita emozionante per la seconda giornata del campionato di calcio a 5, serie C2, che ha visto opposte la Virtus Cupello e l'Atessa. La squadra di mister Porfirio ottiene la prima vittoria della stagione tra le mura amiche, riscattando l'opaco esordio della scorsa settimana.

Partono subito forte i padroni di casa, con una rete di Sante Mileno, che seppur acciaccato, alla fine della gara risulterà autore di una prestazione maiuscola. I cupellesi macinano gioco, mancando però di lucidità sottoporta. Dopo diversi tentativi falliti l'Atessa riesce a trovare ul pareggio approfittando di una disattenzione della difesa avversaria in fase di copertura. Al 15' del primo tempo, poi, l'Atessa passa addirittura in vantaggio sul 2-1,

I rossoblu cupellesi attuano un forcing a tutto campo, pressione che ha i suoi frutti prima col pari di Perazzoli e poco dopo col vantaggio di E. Tiberio. Si va al riposo sul risultato di 3-2.

Il secondo tempo è un dominio assoluto della Virtus. Un ispirato Sante Mileno, assistito alla perfezione dai compagni, ne fa addirittura 4, uno dopo l'altro. Lo schema del portiere di movimento attuato dall'Atessa produce 2 gol per gli ospiti, ma con il risultato ampiamente in banca per gli uomini di mister Porfirio. Unica nota negativa l'espulsione di Perazzoli a fine gara per prosteste nei confronti del direttore di gara. Finisce 7 a 4 per la Virtus Cupello che conquista così i primi 3 punti in classifica.. Sabato prossimo trasferta a Villamagna contro il Virtus Majna con calcio d'inizio alle 15.