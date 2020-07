Oggi e domani alle ore 18.00 al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto partirà la stagione teatrale Vietato ai Maggiori di 18 anni!, da un'idea lanciata dal regista e produttore teatrale Daniele Muratore in collaborazione con Florian TSI di Pescara, Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo, Monteferrante s.a.s, cassepipe/eventeatro e L’Organizzazione. Un carnet di 6 spettacoli e laboratori teatrali a cadenza settimanale dedicato ai giovani e ai genitori che si svolgerà da Ottobre 2012 ad Aprile 2013.



L’iniziativa segue la rassegna Prima(Vera) del teatro 2011 organizzata al Politeama Ruzzi, il cui scopo preciso era quello di educare il pubblico più giovane ad iniziative teatrali, attraverso spettacoli di Teatro Ragazzi e non solo.



Il primo appuntamento vedrà in scena Fiabe Italiane, un progetto di Vincenzo Manna e Daniele Muratore, con Federico Brugnone e Daniele Parisi. L’intento dello spettacolo è quello di offrire un percorso all’interno di storie popolari, fiabe e favole del nostro Paese, molte delle quali sono sconosciute a tutti noi ma che rappresentano un patrimonio culturale dal punto di vista narrativo e affabulatorio per le generazioni che verranno.



Prezzi spettacolo: 8 € intero – 5 € ridotto



Daniele Muratore inizia a studiare teatro con Jose Sergio Santoro nel 2001 a Vasto all’età di 17 anni. In seguito collabora per due anni con Teatro Vasto. Dal 2005 al 2008 studia all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico corso di Regia. Dal 2008 al 2010 collabora con la stessa accanto al Presidente Giovanni Minoli e al Direttore Lorenzo Salveti ricoprendo la carica di consigliere di amministrazione e curando le collaborazioni con il Festival di Spoleto e la Biennale di Venezia. Nel 2010 si avvicina al Teatro Ragazzi mentre dal 2011 inizia la collaborazione con Alessandro Preziosi, direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, con l’Etruria Ecofestival di Cerveteri e il Florian TSI di Pescara. Negli anni ha collaborato con Michele Placido, Luigi Lo Cascio, Emma Dante, Gabriele Vacis Giuseppe Battiston, Davide Giordano, Fausto Paravidino, Giorgio Barberio Corsetti, Valerio Binasco. Dal 2011 cura per l’attore, regista e direttore Artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo Alessandro Preziosi gli allestimenti del Cyrano de Bergerac e del Troilo e Cressida.