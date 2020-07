Dehors non solo in piazza Rossetti, ma anche in piazza Diomede. Ad esempio, davanti a una delle attività storiche di Vasto: il bar gelateria Martone, che di recente ha rinnovato i locali.

Simone Cipollone un gazebo davanti al bar lo farebbe volentieri: “Sono favorevole alla proposta relativa ai dehors. E’ un’iniziativa che promuoverebbe il rilancio della città antica. Il centro è un po’ morto? Un po’ tanto. Certo, da soli i gazebo non potrebbero rianimare la città antica. Noi la scorsa estate abbiamo registrato un -50% rispetto al 2011. Tre anni fa si lavorava ancora bene. La totale chiusura della vicina piazza Rossetti è stata un duro colpo. Prima lavoravamo molto col gelato da asporto, oggi quasi per niente”.