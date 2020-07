San Salvo, Prc contro il Pd:

"A San Salvo, c’è tutta una sinistra da ricostruire" dopo la sconfitta elettorale in cui "il Pd locale ha preferito sostenere al ballottaggio il centrodestra". A puntare il dito contro il Partito democratico è Rifondazione comunista.

"Noi desideriamo prendere le distanze da quella parte della classe dirigente locale del Pd, ed invitiamo le altre forze del centrosinistra a farlo, responsabile del fallimento di tutto il centrosinistra alle ultime elezioni comunali", si legge in una nota del circolo sansalvese di falce e martello. "Un fallimento voluto da chi si è concentrato sulle lotte intestine al Partito e ha palesato la propria ostilità nei confronti del candidato esterno Di Stefano (che pur sempre di centrosinistra è), dichiarando pubblicamente di non voler indirizzare il voto al ballottaggio nei confronti di quest'ultimo, lasciando libertà di scelta agli elettori.

Questo non ha significato altro, per chi sa leggere tra le righe, che il Pd locale ha preferito sostenere al ballottaggio il centrodestra", sostiene il Prc. "Questo atteggiamento irresponsabile e deleterio ci sembra incompatibile con la possibilità di costruire assieme un progetto politico unitario di sinistra. Proponiamo per San Salvo un tavolo di confronto con tutti coloro che non hanno scheletri negli armadi per ridare senso alla politica mettendo al bando i personalismi. Altimenti dovremo constatare che di sinistra e di unitario c'è rimasto ben poco. Le primarie nazionali non sostituiscono in alcun modo la necessità di un confronto in sede locale sia perché riguardano un diverso livello, sia perché le giudichiamo inutili al cambiamento e ristrette al PD e Sel. Infatti la Carta di Intenti da loro sottoscritta non mette in discussione minimamente i diktat europei e le politiche di austerità ed antisociali del governo monti. Noi abbiamo scelto un’altra strada e saremo in piazza (altrettanto farà l’Italia dei Valori) nella campagna referendaria per proporre una alternativa di contenuti e non di nomi. Detto questo, ci piacerebbe a livello cittadino costruire sinergie possibili per cambiare San Salvo e ricostruire una sinistra degna di questo nome".