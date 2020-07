Dopo la devastante epidemia da punteruolo rosso che ha colpito Vasto Marina e piazza Rossetti, al posto delle palme uccise dall’insetto verranno piantati “un consistente numero di nuovi alberi, autoctoni e di facile gestione, con i 10mila euro destinatici da un bando regionale cui abbiamo aderito nei giorni scorsi”. Lo annuncia Anna Suriani, assessore all’Ambiente del Comune di Vasto. Dopo la potatura, il trattamento eseguito da un’impresa specializzata di Bari, nella speranza di salvare il salvabile. Ma decine e decine di piante sembrano ormai compromesse. In tutto, sono 500 le palme in città.

“Lotta non facile – commenta la Suriani - poiché la stessa comunità scientifica è divisa sulle strategie di lotta al punteruolo rosso che, allo stato attuale delle conoscenze, non si confermano essere sempre risolutive, come ben sanno molti comuni italiani che hanno assistito alla progressiva sparizione di queste piante dal loro territorio. “Sono assolutamente d’accordo poi con chi suggerisce di evitare l’impianto di nuove palme - ha aggiunto l’Assessore Suriani - uno sforzo per salvare le nostre palme va tentato ma certamente non possiamo permetterci, in un momento di grandi difficoltà per i comuni, investimenti pericolosi in partenza per la vulnerabilità delle palme ma anche per la sostanziale estraneità di questa specie al nostro habitat; a breve metteremo a dimora un consistente numero di nuovi alberi, autoctoni e di facile gestione, con i 10mila euro destinatici da un bando regionale a cui abbiamo aderito nei mesi scorsi.

Scarsa attenzione al verde pubblico? In questi anni sono tornati a rifiorire angoli di Vasto prima trascurati ed assediati da erbacce, come i giardini di Palazzo d’Avalos, la loggia Ambling, via Adriatica, Belvedere Romani, Piazza Rossetti, la Villa Comunale, via Alborato, Sant’Onofrio anche in virtù di un regolamento comunale da noi adottato che ha visto la sinergia tra il comune e molti operatori commerciali – ha concluso l’Assessore Suriani - è comunque necessario un forte impegno affinchè anche Vasto si doti di un piano del verde, a cui pur negli anni scorsi si era lavorato, a tutela del verde e più in generale del paesaggio urbano della città, fissando regole certe su aree pubbliche ma anche su aree private"