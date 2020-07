Torna il campionato di Serie A dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale di Prandelli, vincente sia in Armenia sia contro la Danimarca con il medesimo punteggio (3-1).
 Il Pescara di Stroppa si augura di non ricominciare da dove aveva lasciato: c'è da dimenticare in fretta la brutta sconfitta con la Lazio e ripartire con convinzione alla ricerca dei punti necessari per la permanenza nella categoria. L'impegno di domani si prospetta tutt'altro che facile, anche se la partenza dell'Udinese non è stata all'altezza degli ultimi campionati della banda di Guidolin. Tuttavia va sottolineato come i bianconeri mostrino sempre un gioco apprezzabile, specialmente al Friuli, e possono disporre di un attaccante di prim'ordine come Totò Di Natale. Per l'occasione Stroppa rivoluziona ancora una volta l'assetto tattico del Pescara, proponendo un 4-4-1-1 che vede Bjarnason agire dietro l'unica punta Jonathas (Vukusic partirà dalla panchina). Centrocampo di sostanza e dinamismo con Blasi, Nielsen e Cascione. Note liete i rientri di Zanon e Weiss, al quale si chiede di dare continuità alle eccellenti prestazioni con Palermo e Cagliari: lo slovacco è certamente al momento la migliore arma per Stroppa per imprimere un maggiore tasso qualitativo nella manovra dei biancazzurri. Probabile formazione: 4-4-1-1 : Perin; Zanon, Capuano, Bocchetti, Modesto; Blasi, Nielsen, Cascione, Weiss; Bjarnason; Jonathas.

Finalmente, dopo due mesi di esilio forzato, torna a casa la Virtus Lanciano. Il Biondi è completamente agibile, e si prospetta il pubblico delle grandi occasioni per conquistare la prima vittoria casalinga ai danni dell'Empoli dell'ex trainer pescarese Sarri, in bilico dopo i recenti risultati negativi. Molto importante il rientro di Paghera a centrocampo, ma Gautieri dovrà fare a meno di capitan Mammarella per squalifica, pronto Bacchetti. I rossoneri schierano il tridente Falcinelli-Fofana-Turchi, chiara la volontà di prendere in considerazione un solo risultato e guarire dalla "pareggite". Calcio d'inizio ore 15, probabile formazione: 4-3-3: Leali; Almici, Aquilanti, Amenta, Bacchetti; Vastola, Paghera, Volpe; Falcinelli, Fofana, Turchi.

In Seconda Divisione, superata la brutta giornata di domenica scorsa, le formazioni abruzzesi hanno voglia di rifarsi. Occasione ghiotta per il Chieti di De Patre che affronta il Gavorrano all'Angelini, dove i neroverdi hanno conquistato tre vittorie su tre con dieci reti messe a segno. Trasferta apparentemente non impossibile per

L'Aquila Calcio, ancora troppo altalenante e alla ricerca di una continuità di risultati e prestazioni: il Campobasso naviga in cattive acque, ma il blasone dei molisani e il calore del tifo del "Romagnoli" sono campanelli d'allarme non da poco per mister Graziani, messo sotto esame dalla società. Il Teramo va invece a far visita alla capolista Aprilia, dopo il passo falso casalingo con il Pontedera. I laziali di Vivarini viaggiano a vele spiegate, Cappellacci e i suoi sono chiamati ad una missione impossibile, date anche le assenza di Coletti, Iazzetta e Bucchi. 

In Serie D nuovo derby abruzzese tra San Nicolò e Renato Curi Angolana. I nerazzurri appaiono più in salute e sono reduci dalla bella prova contro la quotata Vis Pesaro, il San Nicolò deve fare punti per staccarsi dai bassifondi. L'Amiternina attende a Scoppito la vicecapolista San Cesareo, trasferta difficile per il Celano a Termoli: Pierleoni deve uscire imbattuto per non alimentare le voci di esonero sul suo conto.

Sesta di andata nel girone B di Prima Categoria. Borrello e Audax Palmoli impegnate rispettivamente ad Orsogna e Quadri, obiettivo di entrambe il bottino pieno. Match insidioso per la Real Tigre Vasto a Scerni, mentre l'altra compagine scernese si sposterà di pochi km, sfidando un Monteodorisio chiamato al salto di qualità. Impegno agevole per la Real San Salvo a Fara San Martino e per il Fossacesia che ospita il Torino di Sangro, interessante capire dove può arrivare il Casalbordino dopo gli ultimi risultati soddisfacenti. Chiude il quadro Trigno Celenza - Castelfrentano.

In Seconda Categoria lo Sporting San Salvo chiede strada al positivo Montazzoli, secondo a 7 punti, mentre l'altra capolista Furci ha tutte le carte in regola per espugnare il campo dell'Incoronata, anche se i vastesi provengono da un buon pareggio a Fossacesia e sembrano in ripresa. Sfida al cardiopalma quella tra Roccaspinalveti e United Cupello, potrebbe approfittarne il Pollutri di scena a Torrebruna, ultima della classe. Il deludente Gissi cerca il riscatto contro il Fossacesia 90, la Mario Turdò vuole confermare a Fresa quanto di buono mostrato contro lo Sporting San Salvo. Altra partita in programma San Buono - Montalfano.

Secondo turno in Terza Categoria, dove le sfide di cartello sono Montalfano-Carpineto Sinello e Valle del Treste Liscia - Dinamo Roccaspinalveti, tutte squadre a quota tre. Tra le sconfitte nella scorsa giornata si scontrano Guilmi e Virtus oltre a Lupi Marini e Real Alto Vastese. Le altre partite : Casalese - Casalanguida e Carunchio - Lentella.

Nel panorama giovanile, il Vasto Marina Juniores, tornato alla vittoria con un sonoro 5-1 alla Vis Ripa, dovrà vedersela con il Penne, a pari merito in classifica con sei punti. L'attacco sembra essere l'asso nella manica dei biancorossi, ben 12 le marcature fino a questo punto, due in meno della capolista Casalincontrada. Nella Juniores provinciale primo impegno casalingo per la Vastese Calcio 1902 contro la Virtus Ortona: nello scorso turno vittoria per 3-0 sulla Mario Tano.
Riuscirà la Bacigalupo Vasto a fermare la corazzata Poggio degli Ulivi? E' quello che sperano tutte le altre compagini nel girone B degli Allievi Regionali, compresa la Virtus Vasto: l'obiettivo è battere la Giovanile Chieti e magari sperare in un aiuto dei "cugini" per raggiungere la vetta. Anche nei giovanissimi regionali la Virtus se la vedrà contro gli ostici neroverdi del Chieti, mentre la Bacigalupo, dopo l'inaspettato 0-0 a Montesilvano, sarà severamente impegnata sul suo campo dalla Flacco Pescara, in testa assieme ai "Lupi" vastesi: calcio d'inizio ore 15:45 presso il campo della 167, a seguire la gara della Virtus Vasto Allievi.

Roberto Naccarella