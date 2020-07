La Vastese ha svolto questa mattina la consueta rifinitura sul campo dello stadio Aragona in vista della partita di domenica contro il Castiglione Valfino, in programma alle 15.30, che verrà arbitrata dal signor Arturo D'Orsogna di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Volpe di Chieti e Sferrella di Pescara. La notizie è che dopo tanti infortuni, tranne Di Foglio e Soria, che hanno lavorato a parte, i giocatori sono tutti a disposizione dell'allenatore. Il gruppo è sembrato di ottimo umore, si punta a vincere.



Nel corso della seduta mattutina Vecchiotti ha provato varie soluzioni tattiche schierando quella che dovrebbe essere la difesa titolare con Vicentini a sinistra, Piermattei a destra e in mezzo Baldini e Irmici, con il rientro di quest'ultimo dall'infortunio si ricompone dunque la coppia di centrali. Non è da escludere l'impiego di Napolitano, che ha fatto bene nelle ultime gare, per permettere a Vicentini di rientrare senza correre rischi. A centrocampo ci saranno Avantaggiato, Luongo e Di Santo, mentre in attacco insieme ad Aquino e Della Penna dovrebbe partire titolare Di Laudo, autore del gol in Coppa a Ortona, o in alternativa La Guardia, che può giocare anche a centrocampo.



Sono però possibili delle sorprese, come l'inserimento di Sputore tra i titolari, l'attaccante è infatti apparso in grande forma e sembra aver recuperato completamente dall'infortunio che lo aveva costretto a saltare parte dell'inizio di campionato. Per Alberico, alle prese con qualche fastidio muscolare, dovrebbe esserci invece spazio nella ripresa.

"I ragazzi sono quasi tutti disponibili, dopo la partita di Coppa Italia, che non era il nostro obiettivo primario, vogliamo fare bene". Queste le parole di mister Vecchiotti, che aggiunge: "Adesso ho diversi dubbi, ma sono tutti dubbi molto piacevoli. Dobbiamo proporre e fare la partita, questo è il nostro destino, quello di chi vuole e deve fare bene contro chiunque. Abbiamo biosgno ancora di tempo, ma dobbiamo iniziare a subire meno il gioco degli altri e le loro ripartenze". La difesa fino a questo momento ha subito almeno un gol in tutte le partite, ma non sembra essere questo il problema: "Non è una questione di difesa, se diventiamo squadra ogni reparto migliorerà, se gli attaccanti lavorano bene in fase difensiva ne traggono vantaggi i difensori e viceversa. Dobbiamo imparare a leggere meglio le partite e continuare a lavorare tanto, ma questo lo sappiamo, non finiremo mai di lavorare, siamo sempre in evoluzione". E la formazione per domani? "Non ho ancora deciso nulla".